Ostigard: “Io e Natan ci stiamo trovando bene, abbiamo fatto una gran partita, non è mai facile quando vinci l’anno prima

Il difensore del Napoli Leo Ostigard ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Lecce, queste le sue parole: “Molto felice di aver segnato il mio primo gol in Serie A, e grande cross da parte di Zielo. Il feeling con un compagno giovane non è sempre facile quando sei giovane anche tu, ma ci stiamo trovando bene e anche oggi abbiamo giocato una grande partita insieme.Non è mai facile quando vinci l’anno prima perché le squadre avversarie hanno ancora più voglia, ma vincere era importante per avere continuità, che ci porta a volere ancora di più la vittoria”.