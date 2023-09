Gazzetta – Rischio esonero per Rudi Garcia? La separazione dipende da due fattori

Il Napoli sta facendo fatica a trovare la sua dimensione in campionato. Due punti nelle ultime tre partite e a -7 dalla vetta della classifica.

Un inizio complicato per la squadra di Rudi Garcia, la cui posizione sulla panchina azzurra non sembra essere solida come prima.

Sebbene ci sia ancora fiducia da parte di Aurelio De Laurentiis – il tweet di ieri post Bologna ne è la prova -, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non esclude un possibile cambio di rotta qualora non dovessero verificarsi due condizioni imprescindibili per il presidente: colmare l’attuale distacco dalle avversarie e raggiungere la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Dovessero venire a mancare tali traguardi, ADL sarebbe pronto a fare nuove valutazioni.