Condò: “Cambi di Garcia incomprensibili. Togliere dal campo Osimhen è stato frustante”

Il giornalista Paolo Condò ha espresso la sua opinione in merito a quanto visto nel Napoli di Rudi Garcia durante il match contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Premesso che per la tenuta di un ambiente è fondamentale che i giocatori sostituiti rispettino nelle reazioni pubbliche (quelle private sono altra cosa) le scelte dell’allenatore, va detto che i cambi di Garcia sono incomprensibili. Specie per un allenatore che da Hazard a Totti ha esaltato i propri fuoriclasse partendo da un solido rapporto umano. È del tutto evidente che Kvaratskhelia stia cercando se stesso e gara dopo gara i miglioramenti si percepiscono. Ieri era tornato vicino ai suoi livelli e stava crescendo col passare dei minuti. Escluderlo dagli ultimi venti lascia perplessi. Passando a Osimhen, sarebbe stato perfetto se il nigeriano avesse trasformato il rigore. Dopo l’errore di mira, invece, Victor schiumava senso di colpa e bisogno di rivincita. Toglierlo dal campo è stato psicologicamente frustante e la considerazione per Simeone di cui ha parlato Garcia si dimostra meglio con una maglia da titolare mercoledì con l’Udinese – è il turnover a riguardare tutti – che con i dieci minuti finali di Bologna“.