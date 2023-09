Gazzetta – ADL e il messaggio social post Bologna: l’interpretazione del quotidiano

Altra battuta d’arresto per il Napoli in campionato. Con soli otto punti in classifica, gli azzurri precipitano a -7 dall’Inter capolista.

Oltre al pareggio contro il Bologna e, in generale, alle prestazioni non convincenti del gruppo squadra, a far discutere è il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis a fine partita: “Il Napoli riparte da Bologna. Bravi Tutti!”.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha provato a interpretare il messaggio: “Un concetto poco comprensibile: quale ripartenza visto che gli azzurri hanno conquistato solo due punti nelle ultime tre gare? Un messaggio chiaramente di sostegno all’allenatore che incassa soddisfatto“.