L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su degli aspetti riguardanti il Napoli attuale. Secondo il quotidiano l’apprensione dell’allenatore Garcia è riguardo al rendimento della sua squadra, in particolare durante la fase di non possesso del pallone. Uno dei principali problemi riscontrati è il modo in cui la squadra affronta la difesa quando non ha il possesso della palla. Nonostante il Napoli subisca pochi tiri in porta, il numero di reti incassate è considerato troppo elevato, e questo mette a rischio il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Anche in Champions League, soprattutto nel secondo tempo, la squadra sembra essere stata messa in difficoltà e ha rischiato di compromettere il risultato. Questi pericoli non possono essere tollerati con una tale frequenza ed è necessario migliorare il rendimento difensivo della squadra.