L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Natan. Secondo il quotidiano l’ex giocatore del Bragantino ha finalmente debuttato in azzurro contro il Braga ed ha dimostrato tutto il suo coraggio. Questo è un buon segno, soprattutto considerando che è un difensore importante per il club. Micheli, il capo scouting, ha già grandi aspettative per lui, sia per il presente che per il futuro. Ora, sembra che sia importante accelerare i tempi e integrare il calciatore nella squadra il più velocemente possibile, in modo da far dimenticare Kim in fretta.