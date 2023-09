L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa. Secondo il quotidiano la sua condizione fisica sembra essere al centro dell’attenzione, con l’indicazione che potrebbe essere affaticato a causa del duro lavoro in campo e dei nuovi compiti tattici assegnatigli dall’allenatore. In caso di necessità di un riposo per il camerunense, si sta discutendo la possibilità di far giocare il suo sostituto naturale, Cajuste, ma la sua forma fisica deve essere presa in considerazione. Inoltre, sembra che ci siano considerazioni sull’adattamento di altri giocatori come Raspadori o Elmas in quella posizione di centrocampo, anche se entrambi sembrano più inclini a ruoli di mezzala. Tuttavia, utilizzandoli in quella posizione potrebbe aumentare la capacità offensiva del Napoli.