Garcia: “Ho una rosa forte soprattutto in attacco, ci possono essere rotazioni, giochiamo ogni 3 giorni”

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con il Bologna di domani sera al Dall’Ara. Al tecnico francese sono state poste varie domande, tra cui quella riguardo un possibile turnover. Queste le sue parole a riguardo: “Ho una rosa forte soprattutto in attacco, nel nostro gli esterni fanno sia attacco che difesa. Per esempio Politano in questo inizio di stagione ha fatto benissimo. Ci possono essere rotazione, c’è chi inizia la partita e chi entra dopo per andare a migliorare il rendimento della squadra. Si gioca ogni 3 giorni, per questo i giocatori non saranno mai gli stessi”.