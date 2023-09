Il Real Madrid e Carlo Ancelotti possono sorridere in vista della sfida di domani sera contro l’Atletico Madrid di Diego Simone. Per i Blancos c’è il ritorno tra i convocati per ben 3 giocatori, e tra questi troviamo anche Vinicius Jr., che si era fatto male nel mese di agosto. Gli altri due ritorni sono di Ferland Mendy e Dani Ceballos, e mister Carlo Ancelotti a 10 giorni dalla sfida col Napoli in Champions ritrova alcuni dei suoi campioni.