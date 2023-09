L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Giovanni Simeone. Secondo il quotidiano se Kvaratskhelia non è felice di uscire dalla partita contro il Genoa, specie quando la sua squadra stava cercando di vincere e c’erano ancora 8 minuti da giocare, lo stesso vale per Simeone, neanche entrato. La sua reazione in panchina mentre osserva l’ingresso di un compagno di squadra e l’assalto finale del Genoa ha suscitato l’attenzione sui social media. La stagione precedente, Simeone aveva segnato sei gol entrando dalla panchina, dimostrando la sua capacità di essere un contributo importante anche quando non era titolare. Tuttavia, sembra che questa stagione abbia ottenuto pochi minuti di gioco, forse a causa delle scelte dell’allenatore o di valutazioni tattiche. Nonostante ciò, il Napoli ha investito una somma significativa per acquistare Simeone dal Verona, dimostrando la fiducia nella sua capacità.