L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Jesper Lindstrom. Secondo il quotidiano Lindstrom, come il Cholito Simeone ha trascorso tutta la notte di Genova in panchina. Un nuovo acquisto di circa 25 milioni di euro, che fino a questo momento non ha giocato molto, solo circa 15 minuti contro la Lazio. Nonostante il suo arrivo tardivo nella squadra rispetto ai suoi compagni, c’è grande attesa e curiosità riguardo alle sue prestazioni sia in campionato che in Champions League, complice anche l’ investimento fatto da De Laurentiis.