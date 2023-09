L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’ultimo arrivato in casa Napoli ovvero Jesper Lindstrom. Secondo il quotidiano Lindstrom ha delle qualità eccezionali, tra cui abilità, velocità e versatilità, e che sta guadagnando sempre più spazio nella squadra, con un’idea tattica orientata verso il 4-2-4 in fase offensiva. Il danese ha debuttato contro la Lazio anche con pochi allenamenti alle spalle, il che indica la fiducia dell’allenatore nella sua capacità. Oltre alle sue capacita è un giocatore esperto, con esperienza sia in Champions League che in Bundesliga oltre che nella nazionale danese.