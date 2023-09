Georgia-Spagna – Le formazioni ufficiali del match per le qualificazioni ad Euro 2024, Kvara in campo dal 1′

Alle 18 andrà in scena la sfida tra Georgia e Spagna a Tblisi, valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo. Nell’attacco della Georgia ci sarà regolarmente Kvicha Kvaratskhelia, che sarà in coppia con il compagno di reparto Mikautadze. Nella Spagna ci sarà Morata a guidare l’attacco, e al suo fianco ci saranno Olmo e Asensio. Queste le formazioni ufficiali del match:

Georgia – Mamardashvili; Azarovi; Kashia; Kvirkvelia; Gocholeishvili; Gagnidze; Lobjanidze; Aburjania; Kiteishvili; Mikautadze; Kvaratskhelia

Spagna – Simon; Carvajal; Le Normand; Laporte; Gaya; Gavi; Rodri; Ruiz; Asensio; Morata; Olmo