Jesper Lindstrøm è pronto a iniziare la sua avventura in maglia azzurra. Il danese andrà a sostituire Hirving Lozano, in partenza per l’Olanda.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oggi il giocatore arriverà a Castel Volturno, dove conoscerà Rudi Garcia e i suoi compagni di squadra, per poi prendere parte all’allenamento.

Potrebbe già essere a disposizione per il big match di sabato sera – ore 20:45, stadio Diego Armando Maradona – contro la Lazio.