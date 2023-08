Manca davvero poco all’ufficialità di Hirving Lozano al PSV Eindhoven. Ieri il Chucky ha salutato i compagni a Castel Volturno e in giornata dovrebbe volare in Olanda per sistemare gli ultimi dettagli dell’accordo e svolgere le visite mediche.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante firmerà un triennale da tre milioni di euro a stagione, ingaggio inferiore rispetto ai 4,5 mln percepiti nell’ultimo anno con il Napoli.