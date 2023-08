Mattino – Rinnovo Osimhen: possibile annuncio nelle prossime ore. Cifre e dettagli dell’accordo

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato e dopo aver piazzato l’ultimo (forse) colpo della sessione estiva, il Napoli vuole chiudere con qualche altro rinnovo, in primis quello di Victor Osimhen.

Da tempo il nigeriano ha raggiunto l’accordo con la società azzurra e adesso si aspetta soltanto l’ufficialità. 12 milioni di euro d’ingaggio, diritti d’immagine che vanno anche all’attaccante e clausola rescissoria da 150 mln valida per l’Europa, l’Arabia e anche per l’Italia, in particolare per la Juventus, unica squadra che, se dovesse tornare in Champions, avrebbe la forza economica per andare all’assalto del nigeriano tra circa un anno.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore. A seguire, pronto anche il prolungamento del contratto di Piotr Zielinski.