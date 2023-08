Dopo una trattativa durata settimane e che sembrava ormai conclusa, il matrimonio tra il Napoli e Gabri Veiga non è andato in porto. Il calciatore spagnolo si trasferisce in Arabia, dove quest’estate sono già volati tantissimi campioni del calcio europeo. Il centrocampista classe 2002 vola a giocare per l’Al-Ahli, club che stava per acquistare proprio dal Napoli, a cui ha soffiato il giocatore, Piotr Zielinski. Da poco c’è l’annuncio ufficiale da parte del arabo sul proprio sito ufficiale.

