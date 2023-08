È cosa fatta per il rinnovo di Victor Osimhen. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, manca solo la firma del nigeriano per il nuovo contratto faraonico che lo legherà al Napoli fino al 2026. Per lui ingaggio da oltre 10 milioni netti a stagione. Da capire se ci sarà anche l’inserimento di una clausola rescissoria. Attesa a breve l’ufficialità da parte di Aurelio De Laurentiis.