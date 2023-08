Report da Castel di Sangro – Si ferma anche Osimhen, le ultime

Questa mattina la squadra dopo una prima fase di attivazione a secco ha svolto esercitazione di possesso palla ed esercitazione tattica. Kvara, Gaetano e Mario rui hanno svolto lavoro sia con i compagni, sia personalizzato. Così come Saco ha fatto allenamento personalizzato sul campo. Anguisse invece solo terapie

Le notizie su Victor Osimhen non sono buone. Dopo essere ritornato ieri in gruppo, stamattina si è di nuovo fatto male; come ha riferito il Napoli, infatti, questa mattina, l’attaccante ha lasciato prematuramente l’allenamento a causa di una distorsione alla caviglia destra. Situazione dunque da monitorare per l’attaccante nigeriano, ricordiamo che Osimhen è al centro del dibattito per la trattativa araba e per il rinnovo.