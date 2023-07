Oggi gli azzurri saluteranno Dimaro e torneranno a casa prima di continuare la seconda parte del ritiro a Castel di Sangro. Questa mattina la squadra si è allenata per l’ultima volta in Trentino. Ecco il report della SSC Napoli: “Nella mattinata il gruppo dopo una prima fase di scarico tra palestra e campo ha svolto un torneo di calcio tennis vinto dal trio Lozano, Simeone, Olivera. Mario Rui e Lobotka hanno svolto terapie. Per Osimhen lavoro di scarico in palestra”.