Come riporta Footmercato, il Napoli è forte su Kevin Danso per sostituire Kim. Il difensore del Lens sembrava ad un passo dal rinnovo ma l’inserimento degli azzurri ha cambiato le carte in tavola. Adesso vuole il Napoli ma non andrà allo scontro con il suo club che non sembra intenzionato a cederlo e lo valuta almeno 30 milioni. De Laurentiis resta vigile e intanto studia nuove alternative all’austriaco.