La Gazzetta dello Sport si interroga sul futuro di Lozano che ieri non ha preso parte all’amichevole degli azzurri: “Probabilmente non è un caso l’assenza di Lozano contro la Spal. E’ vero che il Chucky viene da un brutto infortunio, però si sta allenando già da un po’ con la squadra e prende parte alle partitelle”. Futuro ancora tutto da decifrare per il messicano che non sembra intenzionato a rinnovare ma al momento rifiuta tutte le destinazioni proposte.