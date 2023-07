Gazzetta – Danso in cima alla lista dei desideri: il Lens spara alto

Kevin Danso è la prima scelta del Napoli per sostituire Kim.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, attualmente è lui il preferito di ADL per sostituire Kim: “Negli ultimi giorni sembra riprendere quota la candidatura di Kevin Danso, austriaco del Lens dalla notevole fisicità, di origini ghanesi. Da tempo il centrale è sotto il mirino di scouting e dirigenti azzurri, ora che alcune piste appaiono meno praticabili, ecco che con il Lens si potrebbe portare avanti una trattativa in cui il vantaggio sarebbe la disponibilità del giocatore, anche se il club francese vorrebbe trenta milioni”.