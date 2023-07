Rudi Garcia: “Iniziamo a sentire la stanchezza! Vi dico la mia sul ritiro a Dimaro”

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, è intervenuto a margine dell’allenamento pomeridiano a Dimaro per presentare l’amichevole di domani contro la Spal. Queste le sue parole: “Ormai dovrebbero chiamarlo Dimaro-Napoli questo paese e non Dimaro-Folgarida! L’affetto che ci ha accompagnato in questi otto giorni è unico nel suo genere. L’Italia era famosa per i fantastici episodi che capitano durante i ritiri ma qui si sono oltrepassati tutti i record.

Siamo ormai pronti a partire per il secondo ritiro di Castel di Sangro e la stanchezza inizia a farsi sentire. Meglio così, significa che abbiamo lavorato molto bene e di questo sono più che soddisfatto“.