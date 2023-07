CdS – Rinnovo Osimhen: ieri primo colloquio tra agente e ADL, si lavora su ingaggio e clausola

Nella giornata di ieri, Victor Osimhen è arrivato a Dimaro e con lui anche il suo agente Roberto Calenda.

Vista la sua presenza in ritiro, il manager ha avuto occasione – anche se per poco tempo – di incontrare Aurelio De Laurentiis e discutere in merito al rinnovo del giocatore. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, le due parti si sono incrociate a pranzo presso l’hotel Rosatti e hanno iniziato a discutere sulla faccenda senza però trovare un accordo.

Oggi potrebbe esserci un secondo incontro, quello che dovrebbe limare la distanza sull’ingaggio e sancire non soltanto l’introduzione ma anche il valore di una clausola rescissoria.

Attesi aggiornamenti a riguardo.