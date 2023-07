CdS – Lazio in pressing su Zielinski: arrivata offerta da 25 milioni

Prosegue il pressing da parte della Lazio su Piotr Zielinski. I biancocelesti sperano di riuscire a chiudere l’acquisto il prima possibile, regalando così a Maurizio Sarri una pedina di qualità, nonché di sua conoscenza, a centrocampo.

Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la società di Lotito avrebbe offerto al Napoli 20 mln di euro più cinque di bonus per aggiudicarsi il cartellino del polacco. Per il momento, però, l’accordo tra le due società non si sblocca.

Nel frattempo, De Laurentiis tratta Lo Celso. In caso di addio del polacco, potrebbe essere il sostituto.