L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla rivoluzione che attende il Napoli la prossima estate. Secondo il quotidiano se nello sport l’importante è partecipare, nel calcio ciò sta assumendo un altro senso. Perché prendere parte alla Champions League è più conveniente che vincere uno scudetto. Una presenza duratura nel tempo nella massima competizione europea conferisce più risorse e prestigio di un titolo nazionale. Il Napoli si sta confrontando con questa verità, in un momento complesso, dove si devono delineare le strategie per una ricostruzione necessaria. Aurelio De Laurentiis vuole gettare le basi per un nuovo progetto tecnico, nemmeno lontanamente parente al susseguirsi di allenatori vissuto in tale annata. Ha individuato prontamente il direttore sportivo, mentre il casting per la guida tecnica dovrebbe concludersi a breve.