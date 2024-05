L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul rebus legato al nuovo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano non c’è alcun margine di speranza per la conferma di Calzona. Ieri infatti Micheli, Chiavelli, Manna e De Laurentiis hanno fatto il punto della situazione riguardo al prossimo allenatore. Il preferito resta Antonio Conte, che De Laurentiis ha incontrato per l’ultima volta due settimane fa. L’incontro si sarebbe chiuso con la necessità di tempo da parte del patron per riflettere e trarne le conclusioni. Ad impensierirlo, non tanto l’aspetto economico di 6,5 mln netti a stagione più bonus, per tre anni, ma la discordanza di vedute sul management tra De Laurentiis e Conte stesso.