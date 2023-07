CorrSport – Pressing del Napoli su Kilman: il Wolverhampton chiede 41 milioni

Il Napoli potrebbe aver individuato il sostituto di Kim in difesa.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, gli azzurri starebbero premendo per convincere il Wolverhampton a cedere Kilman. Le richieste del club inglese, però, sono piuttosto alte: “Kilman: il grande obiettivo del Napoli per la difesa. Fino in fondo, quasi a ogni costo: il difensore individuato per colmare il vuoto lasciato da Kim è lui, l’inglese di origini ucraine venuto dal futsal, ma il Wolverhampton deve abbassare le pretese e limare la richiesta di 35 milioni di sterline, 41 milioni di euro al cambio. Il club azzurro s’è già spinto a offrire 35 milioni di euro: un segnale chiarissimo della voglia di assicurarsi il giocatore”.