CorrSport – Clamoroso Zielinski: vuole restare a Napoli, no all’offerta degli arabi

Piotr Zielinski vorrebbe fortemente continuare la sua avventura a Napoli.

Un fulmine a cielo sereno, stamane, ha aperto le prime pagine de Il Corriere dello Sport. Dopo gli ultimi giorni tormentanti, nei quali sembrava che il polacco fosse indirizzato in terra araba, dopo l’offerta triennale da 13 milioni annui dell’Al-Ahli, a sorpresa il centrocampista potrebbe rimanere sotto il Vesuvio. Come analizzato dal quotidiano, infatti, il suo procuratore sarà a Dimaro per incontrare il patron azzurro ADL e discutere del prolungamento di contratto a cifre più basse, come da principio secondo la proposta originaria del presidente del Napoli. Niente Arabia per Zielinski, anzi, si prevede un’avventura sempre più azzurra per lui.