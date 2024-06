Raspadori: “Ho già parlato con Conte, voglio essere protagonista”

Giacomo Raspadori ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida Spagna-Italia:

Ti senti sottostimato in questo momento? “No, non mi sento sottostimato assolutamente. Sono parte di un gruppo di giocatori molto forti e sto disputando un Europeo. È vero che nell’ultimo anno non ho avuto la continuità che avrebbe potuto portarmi più benefici in termini di prestazioni, ma non mi sento sottostimato. È importante non mollare mai e costruirsi le opportunità ogni giorno, questo è sempre stato il mio approccio cercando di essere sempre pronto”

Hai detto che sei ambizioso e vuoi ritagliarti il tuo spazio. Pensi di poterlo fare a Napoli o pensi di andare altrove? “Ho già parlato con Conte e ci siamo conosciuti. Voglio vivere una stagione da protagonista e avere continuità. Non abbiamo ancora discusso i dettagli, è ancora presto e non ho ancora incontrato Conte di persona”.

Oggi c’è l’esordio di Kvara: vuoi mandargli un messaggio? “Voglio fare un grande in bocca al lupo a Kvara. Oltre ad essere un talento incredibile, è una persona straordinaria e sono sicuro che saprà mettersi in mostra”.