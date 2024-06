Sky – Il procuratore di Kvaratskhelia in Germania: possibile blitz di Manna!

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del futuro di Khvicha Kvarateskhelia, queste le sue parole:

“Il procuratore di Kvaratskhelia è a Dortmund per osservare il debutto dell’attaccante contro la Turchia. Il giocatore del Napoli, è concentrato su queste avventura con la Nazionale, però la situazione contrattuale o dell’addio deve essere chiusa in poco tempo.

De Laurentiis disse di aver concordato un incontro che però non ha avuto modo di compiersi. Il procuratore invece, dice di aver cercato un incontro che non è mai accaduto. Kvaratskhelia chiaramente vuole un adeguamento di contratto dopo due anni in azzurro, guadagna 1,2 milioni di euro fino al 2027. Il club non vuole cederlo e quando andrà via Osimhen, diventerà il più pagato della squadra, bisognerà però trovare un compromesso. Il ds Manna per ora non è in Germania, arriverà più in là per osservare le gare di Euro2024. Può essere anche per incontrare Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia. E’ normale che bisognerà muovere il passo in tempi brevi per trovare un’intesa”.