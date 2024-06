Napoli, parla Kvaratskhelia: “Il mio futuro? Dopo Euro2024, ora testa alla nazionale”

Khvicha Kvaratskhelia, dopo la gara contro la Turchia, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo futuro. Queste le parole dell’attaccante azzurro:

“Sto bene, sono concentrato al massimo sulla nazionale. Dopo l’Europeo deciderò il mio futuro. Ora non penso a questo, darò tutto per la nazionale. Non penso a quello che si dice in giro, la mia testa è solo per la nazionale”.

Ha aggiunto sulla sconfitta: “Siamo delusi, meritavamo qualcosa in più. Abbiamo creato molto, ma il calcio è questo. Bisogna continuare a combattere finchè ci sarà la possibilità. Sicuro oggi abbiamo fatto bene, uniti in fase difensiva e abbiamo fatto quello che avevamo studiato”.