L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano se la Lazio riesce a ottenere i soldi necessari per cercare Zielinski, in scadenza nel 2024, la Juve potrebbe prendere Milinkovic-Savic. Sarri ha espresso il desiderio di avere il polacco nella sua squadra, allenato sia ad Empoli che a Napoli, ma sarebbe necessaria una trattativa (non semplice) con DeLa”.