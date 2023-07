Kim sarà a breve ufficialmente un nuovo calciatore del Bayern.

Come riportato dal canale Twitter di Fabrizio Romano, il difensore ha completato tutte le visite mediche del caso e a breve verrà ufficializzato il suo passaggio in Germania.

Kim Min-jae has completed main part of medical tests as Bayern player — deal completed on player side. 🔴🇰🇷✔️



Next step: €50m release clause to be triggered then it will be official. pic.twitter.com/fORp65n03d