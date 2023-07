CorrSport – Osimhen e la sua grandezza: con Spalletti la consacrazione definitiva

Victor Osimhen ha vissuto una delle sue migliori stagioni da calciatori, se non la migliore, con la vittoria del tricolore.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ne ha parlato stamane, facendo riferimento al grande exploit avuto dall’attaccante, legatosi alla città di Napoli, per la quale si presume vorrà continuare a lottare per difendere il tricolore e vincere altri trofei importanti anno dopo anno: “Victor Osimhen non è semplicemente un centravanti che con quelle trentuno prodezze ha contribuito a trasformare il Napoli in un brand: in quelle movenze, nel suo cinismo, nell’esuberanza, nella travolgente fisicità, poi in quell’eleganza raffinatasi con Spalletti c’è la sintesi di un fuoriclasse, un uomo senza tempo e pure privo di limiti, un dominatore seriale”.