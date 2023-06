UFFICIALE – Dzeko lascia l’Inter: il comunicato della nuova squadra

Edin Dzeko lascia l’Inter. L’attaccante bosniaco si è trasferito in Turchia, al Fenerbahce a parametro zero. Ad annunciarlo è proprio il club turco. “L’attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare le trattative per il trasferimento. Lo presentiamo al pubblico“, si legge nel comunicato diffuso dai canarini gialli su Twitter.

Dopo 8 anni Edin Dzeko lascia la Serie A. Il bosniaco è approdato nel 2015 in Italia, a Roma. In 6 anni, ha collezionato 119 gol in 260 presenze in maglia giallorossa. Nel 2021 è passato all’Inter, dove ha segnato 31 gol in 101 presenze. In nerazzurro sono arrivate due supercoppe italiane e due coppe Italia. Adesso, dopo aver giocato in Bosnia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Italia e Germania, a 37 anni Dzeko è pronto ad una nuova avventura nella Super Lig, il campionato turco.