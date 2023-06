Repubblica – Napoli-Veiga, l’offerta per chiudere la trattativa: potrebbero non bastare!

Il primo acquisto del Napoli è certo: sarà un centrocampista. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è, prima di tutto, quello di ringiovanire la rosa e darle qualità. Allora, quale nome migliore se non quello di Gabri Veiga? Col Celta Vigo il classe 2002 ha collezionato 11 gol e 4 assist. numeri da attaccante. La clausola è fissata a 40 milioni. Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli lo segue da diversi mesi e sta valutando la possibilità di chiudere l’operazione. Proseguono i contatti con gli intermediari, ma non sarà facile. Il 21enne è corteggiato anche in Premier League da aprile, ormai. Per loro è facile offrire 40 milioni. Il Napoli è pronto a versare 30 milioni nelle casse degli spagnoli con la speranza che possano bastare.