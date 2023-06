Napoli-Sampdoria: le formazioni ufficiali. Le scelte su Raspadori e Quagliarella

Ultima partita per i neo campioni d’Italia che tra poche ore alzeranno per la terza volta la coppa di Campioni d’Italia. Ultima partita al Maradona anche per Spalletti, che oggi saluterà i propri tifosi nel match contro la Sampdoria.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Gunter, Amione, Murru; Zanoli, Rincon, Paoletti, Augello; Leris; Quagliarella, Gabbiadini.