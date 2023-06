Festa Scudetto, nuovi incontro tra ADL ed i capi ultras: pronte le coreografie al Maradona

Dopo 33 anni il Napoli trionfa conquistando il campionato italiano e dopo la gioia di Udine ed il ritorno degli azzurri contro la Fiorentina, la festa scudetto definitiva è ormai pronta, si attende solo il suo inizio. Per prepararla al meglio, nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis ed i capi delegazione del tifo organizzato del Napoli si sono incontrati per discutere nuovamente. Tra gli argomenti principali le coreografie che andranno oggi in scena allo stadio Diego Armando Maradona prima e durante la partita contro la Sampdoria. Il match sarà l’ultimo della splendida stagione degli azzurri e sarà quindi fondamentale celebrare la squadra al meglio.