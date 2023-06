GdS – Per sostituire Kim il Napoli valuta due profili della Bundesliga. I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli sta cercando un sostituto per Kim, che sembra diretto al Manchester United. La società azzurra ha individuato due potenziali candidati giapponesi. Ci sono due giocatori interessanti che ricoprono il ruolo di centrale difensivo in Bundesliga e hanno già dimostrato le loro abilità a livello internazionale. Uno di questi è Hiroki Ito, classe 1999 e titolare dello Stoccarda, che fa parte della nazionale giapponese da un anno. Questo giocatore centrale è alto, longilineo e ha ancora bisogno di affinare le sue tattiche, ma dimostra molta disciplina in campo. Un altro profilo interessante nella stessa posizione è Ko Itakura, nato nel 1997 e attualmente al Borussia M’Gladbach.