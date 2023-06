Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro della panchina del Napoli e in particolare, su chi prenderà il sostituto di Spalletti, che domani sarà all’ultima panchina.

L’esperto di mercato ha rivelato che c’è stato un nuovo contatto con un vecchio pallino di ADL: Luis Enrique. Ma, lo spagnolo non apre al Napoli per un motivo.

Il motivo non sarebbe l’ambizione di allenare in Premier( secondo Pedullà, Luis Enrique non ne farebbe una questione di campionato), ma perché non è convinto del progetto che dovrebbe accompagnare le forti ambizioni degli azzurri per la prossima stagione.

Dunque, resta fredda, freddissima la pista che porta in Spagna. Questo il tweet: