Prima pagina – CdS ed. Campania: “Napoli, c’è lo 007 di Hamsik”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha in prima pagina la sconfitta della Roma nella finale di Europa League. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentare e i supplementari senza gol, sono stati decisivi gli errori di Mancini e Ibanez dal dischetto. “Che gli vuoi dire?”, si legge nel titolo. Nell’edizione Campania, il Napoli si trova nel taglio basso con il titolo “Napoli, c’è lo 007 di Hamsik”. “Nuovo ds: avanza Micheli come eredi di Giuntoli. “Prende quota il talent scout – si legge nel catenaccio – che ha scoperto Hamsik e Anguissa: De Laurentiis attratto dalla soluzione interna. In corsa anche Accardi e Polito”.