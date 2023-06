La Gazzetta dello Sport si trova oggi 1° giugno 2023 in edicola. La rosea mette in prima pagina la sconfitta della Roma ai rigori in Europa League nel taglio alto. Nel taglio basso, il Napoli con “gli affari in prima fila”. “Da Osimhen a Scamacca a Zaniolo e Berardi i tormentoni dell’estate”, titola Gazzetta.