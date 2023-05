Napoli a caccia di un allenatore: tutti i possibili nomi e la loro situazione

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, al momento Vincenzo Italiano è concentrato al 100% sulla finale di Conference della Fiorentina del 7 giugno. Il tecnico è nella lista del Napoli così come in quella della Roma se partisse Mourinho. L’ottimo rapporto tra ADL e il patron viola Commisso potrebbero favorire la trattativa, anche se per evitare di disturbare la Fiorentina, il tecnico e la società, il presidente del Napoli non si è mosso ancora direttamente con nessuno.

Anche Thiago Motta è un nome seguito molto da vicino anche se ad oggi non ci sono stati contatti con il suo entourage. Questo perchè ADL spera ancora in Luis Enrique, per il quale farebbe uno sforzo enorme, ma le perplessità del tecnico al momento bloccano la trattativa. Benitez è il jolly che tornerebbe di corsa al Napoli. Non convince Gasperini per la difesa a 3 e il conseguente cambio modulo. Da non escludere altri nomi che potrebbero uscire a breve come quello di Conseicao già seguito in passato.