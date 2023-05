CdS – Sostituto Spalletti: ADL attende risposta da Luis Enrique

Dopo aver ufficializzato l’addio di Luciano Spalletti durante l’intervista a “Che Tempo Che Fa”, Aurelio De Laurentiis continua la sua ricerca del nuovo allenatore del Napoli.

Come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente è in attesa di ricevere una risposta definitiva da Luis Enrique. Le parti, infatti, hanno avuto modo di confrontarsi sul nuovo progetto azzurro per la prossima stagione e non solo.

Nel frattempo, il patron ha sondato altri profili nel caso in cui il tecnico spagnolo dovesse rifiutare l’incarico. Si parla di Italiano, Thiago Motta e Sérgio Conceição, già in passato vicino alla squadra partenopea.