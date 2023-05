Gazzetta – ADL vuole chiudere per Luis Enrique: la strategia per convincerlo

Aurelio De Laurentiis sta spingendo per portare Luis Enrique sulla panchina del Napoli. Dopo aver ufficializzato l’addio di Spalletti a “Che Tempo Che Fa”, il presidente non molla la presa sul tecnico spagnolo.

Stando a quanto si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra i due ci sono già stati dei contatti per discutere in merito al nuovo progetto azzurro per la prossima stagione. Bisognerà attendere la risposta dell’ex ct della Spagna.

Questa settimana potrebbe essere decisiva.