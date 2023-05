Gazzetta – Il Napoli non ha fretta: ADL attende Luis Enrique

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e il Napoli non hanno fretta di chiudere il capitolo Luis Enrique.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri starebbero attendendo solo la sua risposta: “Luis Enrique ha bisogno di sentirsi richiesto, apprezzato e ricercato, e questo gli è stato trasmesso. E così Lucho ha chiesto tempo per riflettere. Deve capire cosa può trovare a Napoli, e cosa può arrivare da Parigi o dall’Inghilterra. Il Napoli non ha fretta, perché Luis Enrique resta il primo obiettivo e il corteggiamento proseguirà. De Laurentiis è abile nel toccare le corde giuste. E sicuramente l’asturiano, innamorato dell’Italia, può trovare stimoli nell’allenare la squadra più forte della Serie A con una delle rose più giovani e promettenti. Proprio gli argomenti su cui farà leva il presidente convinto di poter dire la propria anche in Champions. E così ora Luis Enrique ci sta

pensando più seriamente”.