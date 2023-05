CorrSport – Osimhen trascina il Napoli: 28 reti stagionali e una squadra a supportarlo

Victor Osimhen trascina il suo Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, l’attaccante ha raggiunto quota 28 reti anche e soprattutto grazie ad una squadra che l’ha supportato sempre in questa magica annata: “Osimhen ne ha messi assieme ventotto, si è fatto carico di un quarto della produzione interna ed esterna netta di una squadra che ha avuto sempre e sistematicamente lo sguardo proiettato in un orizzonte gioioso, che come viceré ha un ragazzino di ventidue anni, pareva un’incognita o persino una scommessa, capace di segnarne quattordici, di raffi gurare un calcio travolgente, sciccoso, un inno alla speranza racchiusa nel prossimo tunnel”.