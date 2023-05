CorrSport – Luis Enrique valuta la proposta di ADL per la panchina azzurra

Luis Enrique sta davvero valutando l’offerta di ADL per la panchina azzurra.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico spagnolo non ha rifiutato il Napoli e starebbe riflettendo. Una pista concreta, dunque, quella che porterebbe all’ex ct della Spagna per la panchina partenopea e non una semplice idea di mercato: “In Spagna, però, qualcosa di nuovo sta iniziando ad attirare l’attenzione dei curiosi e degli interessati al destino dell’exct: Napoli è un’opportunità concreta, importante, e Luis sta riflettendo. Concalma ma non troppa: il futuro del Napoli ha bisogno di un incipit degno dello scudetto che la squadra esibirà sulle maglie. E meno amaro dell’epilogo della stagione del trionfo”.